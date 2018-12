Bank of Japan, stabile la fiducia delle grandi imprese. Caute sulle prospettive

(Teleborsa) - Stabile l'indice Tankan giapponese, il sondaggio trimestrale condotto dalla banca centrale che misura il sentiment delle grandi imprese manifatturiere verso l'economia.



Nel 4° trimestre chiuso a dicembre, il dato comunicato dalla Banca del Giappone (BOJ), risulta pari a 19 punti come nei tre mesi conclusi a settembre e supera le attese degli analisti che avevano stimato una discesa fino a 17 punti.



Un valore superiore allo zero segnala che le imprese ottimiste sono più numerose di quelle pessimiste.



La componente in prospettiva dell'indice è invece calata a 15 punti e mostra cautela tra le imprese circa le prospettive future. © RIPRODUZIONE RISERVATA