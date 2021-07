Bank of Japan, prezzi produzione in linea con attese a giugno

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Crescono più delle attese i prezzi alla produzione, su base annua, in Giappone. Secondo la Bank of Japan, a giugno i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 5% su base annua, rispetto al +5,1% del mese precedente e al +4,7% atteso.



Su base mensile, i prezzi all'industria hanno registrato una variazione positiva dello 0,6%, sotto il +0,8% di maggio ma in linea il consensus.



I prezzi import hanno segnato un aumento del 2,3% su base mensile e del 28% su base tendenziale. I prezzi export sono saliti dell'1% su mese e dell'11,3% su anno.