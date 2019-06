Bank of Japan prepara nuovi stimoli per economia

(Teleborsa) - La Banca Centrale del Giappone è pronta a mettere in atto nuove misure a sostegno dell'economia nel caso in cui questa dovesse deragliare, anche a causa della guerra commerciale con gli Stati Uniti.



I membri del Board ne hanno dibattuto ampiamente nel meeting di giugno, in quanto l'economia nazionale è fortemente legata alle esportazioni. In ogni caso i pareri dei membri all'interno del consiglio sono discordanti perché c'è anche chi ritiene si debba mantenere l'attuale livello di incentivi visto che l'economia sta mostrando un'espansione moderata.