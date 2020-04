Bank of Japan, indice Tankan conferma crisi imprese. Giù investimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, colpite duramente dall'epidemia di, che ha pesantemente condizionato ledelle grandi imprese e delle PMI e determinato un(investimenti). E' quanto emerge da sondaggio condotto trimestralmente dallafra le imprese del Sol Levante.Nel 1° trimestre,relativo alleè crollato aminimo da marzo 2013, da +5 punti, anche se risulta poco sopra le attese (-10 punti) e quello delleè sceso a, ai minimi da dicembre 2014, da +20 (atteso +6).Ancoril calo delleche passa ada -9 (atteso -17) e delleda +7 (attese -7).Da rilevare che un valore inferiore allo zero segnala che le imprese pessimiste sono più numerose di quelle ottimiste. Il peggioramento del clima ha indotto anche unfuture, con l'indice che scende ada zero (atteso -14).Questo diffuso malumore per il presente ed il futuro ha determinato anche ad un, che indicano ora unaanziché 6,9% indicato in precedenza ed un(contro il -2,2% precedente).