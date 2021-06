Bank of Japan, funzionari più ottimisti sulle prospettive di ripresa

Mercoledì 23 Giugno 2021, 09:15

(Teleborsa) - Gli esponenti della banca centrale giapponese hanno concordato sul fatto che le misure di stimoli monetari, in particolare quelle adottate nelle economie avanzate, potrebbero tradursi in una ripresa economica "più veloce delle attese", per il Giappone e altri paesi.

E' quanto emerso dalle minute dell'ultima riunione della Bank of Japan. I funzionari dell'istituto guidato da Haruhiko Kuroda hanno confermato che manterranno invariata l'attuale politica monetaria auspicando che continui a sostenere una moderata ripresa.

"C'è una possibilità che le misure di stimolo adottate dai Paesi avanzati possano accelerare il ritmo della ripresa nelle economie nazionali ed estere", hanno affermato i membri del consiglio secondo quanto si legge nei verbali della banca centrale.

La banca centrale giapponese che si è riunita a metà giugno ha esteso di sei mesi il suo piano di aiuti anti-Covid, fino a marzo 2022, per continuare a garantire fondi alle aziende colpite dalla pandemia. La scadenza del programma era prevista a settembre.

Il consiglio di amministrazione della Bank of Japan (BOJ) nel comunicato che ha accompagnato la decisione aveva affermato che "le condizioni in cui versa l'economia del Giappone rimangono serie, ma che il trend sta migliorando", con le "esportazioni e la produzione che stanno aumentando in modo stabile".