Bank of Japan conferma tassi e politica accomodante

(Teleborsa) - Nessuna novità dalla Bank of Japan (BoJ), che al termine della due giorni di politica monetaria, ha confermato tassi d'interesse a breve termine invariati a -0,10%, come atteso, ed il target dei bond governativi a 10 anni a zero.



La decisione non è stata presa all'unanimità, ma con 7 voti a favore e 2 contrari.



La BoJ ha detto che "manterrà i tassi di interesse di breve e lungo termine sugli attuali livelli o anche più bassi finché ci sarà bisogno" ed in ogni caso "finché non sarà raggiunto il target di inflazione del 2%".



"Non esiteremo ad avviare una politica monetaria espansiva in caso di aumento dei rischi", ha sottolineato comunque il Governatore della Banca Centrale giapponese Haruiko Kuroda.



