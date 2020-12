© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -confermato oggi una politica monetaria fortemente espansiva ed ha. Originariamente la chiusura era prevista con la fine dell'anno fiscale a marzo 2021.La banca centrale giapponese ha così confermatonegativi, reiterando anche la politica dello, con la fissazione di un tetto al rendimento dei titoli di stato attorno allo zero.ed un piano dicompletano il quadro delle misure approntate.Una decisione attesa dal mercato, in considerazione delle incertezze che caratterizzano ancora il quadro economico generale. La BoJ ha infatti indicato che la pandemia di Covid-19 continuerà ad esercitare "pressioni ribassiste sull'attività economica e sui prezzi per un periodo prolungato".La banca centrale promette cheefficace e sostenibile, al fine di sostenere l'economia e raggiungere così l'obiettivo di stabilità dei prezzi del 2%. Considerato il successo del piano di quantitative easing e dello strumento di controllo dei rendimenti, la BoJ ha ritenuto che non vi fosse bisogno di cambiarlo ed ha assicurato c henell'ambito di questo quadro, pubblicandone i