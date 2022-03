Bank of Japan, aumenta l'attenzione alle crescenti pressioni inflazionistiche

(Teleborsa) - Dopo anni di deflazione, i consumatori giapponesi hanno iniziato di nuovo a percepire gli aumenti dei prezzi che stanno colpendo tutte le economie avanzate. L'argomento sta diventando cruciale anche per i banchieri centrali, con i verbali dell'ultima riunione della Bank of Japan (BOJ) che mostrano come i membri del comitato di politica monetaria abbiano speso molto tempo a cercare di capire i movimenti dell'inflazione e i suoi effetti sull'economia. Il consensus è che il tasso di variazione anno su anno dei prezzi al consumo aumenterà per il momento, anche se con fluttuazioni, a seguito di un aumento dei prezzi dell'energia, un moderato trasferimento del costo delle materie prime e dissipazione degli effetti della riduzione dell'addebito dei cellulari.

Dalle minute emerge che un membro ha detto che la pressione inflazionistica è in aumento, poiché la pandemia probabilmente spinge molte aziende a riconoscere i limiti dei loro modelli di business "a basso margine e ad alto fatturato" - che erano stati efficaci durante il periodo deflazionistico - e a cambiare il loro comportamento di fissazione dei prezzi.

Notando che i prezzi delle azioni delle aziende che annunciano aumenti dei prezzi tendono a salire di recente, a un altro economista ha affermato che, nell'attuale situazione in cui i mercati prestano attenzione alla capacità delle imprese di aumentare i prezzi, esiste la possibilità che tali movimenti di aumento dei prezzi si diffondano ulteriormente, portando a un aumento delle aspettative di inflazione a medio e lungo termine.

Nel frattempo, un altro funzionario della BOJ ha commentato che, sebbene siano stati osservati cambiamenti nel comportamento di fissazione dei prezzi e nelle aspettative di inflazione delle imprese, il raggiungimento dell'obiettivo di stabilità dei prezzi entro la fine dell'anno fiscale 2023 è difficile alla luce degli andamenti dell'output gap e delle aspettative di inflazione.

Molti membri hanno espresso il riconoscimento che, con il trasferimento degli aumenti dei costi delle materie prime che dovrebbe continuare, è diventato sempre più importante esaminare l'andamento sottostante dei prezzi al consumo e, da questa prospettiva, stanno monitorando da vicino l'andamento dei salari, che determina gran parte dei prezzi dei servizi e influisce sulla tolleranza delle famiglie all'aumento dei prezzi.