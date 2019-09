Bank of Japan, attuale politica monetaria appropriata. Kuroda: pronti a intervenire se necessario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Non c'è alcun cambiamento nel nostro riconoscimento per quanto riguarda l'impatto sull'attività economica e sui prezzi dei tassi di interesse, in quanto i tassi di interesse a breve e medio termine hanno un impatto maggiore rispetto ai tassi a più lungo termine". Lo ha detto il, in un discorso ai dirigenti d'azienda di Osaka, ribadendo che "la prevenzione e l'assicurazione contro i rischi devono guidare chi conduce la politica monetaria" e "".Il banchiere ha, poi, spiegato che la Banca centrale "non esiterà ad assumere ulteriori misure di allentamento monetario se necessario" precisando cheLa scorsa settimana, la Bank of Japan ha lasciato invariata la politica, mantenendo i tassi di interesse a breve a -0,1% e il suo obiettivo zero per il rendimento dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni. A differenza della Famericana e della, che hanno recentemente abbassato i tassi.Kuroda ha ribadito che non esiterà a prendere misure addizionali nel caso di rischi, specificando che esaminerà più da vicino l'evoluzione dell'economia e dei prezzi nella sua prossima riunione di ottobre.