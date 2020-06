Bank of England verso estensione stimoli all'economia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Rientra in scena ladopo l'avvio del piano di acquisto di Corporate Bond della Federal Reserve e la conferma della politica ultra accomodante della Bank of Japan.La banca centrale inglese, guidata da, tenterà di rivitalizzare un'dalla pandemia di Covid-19, prima che subisca loin vista della fine del periodo transitorio il 31 dicembre 2020.Stando alledegli economisti, la BoE potrebbe annunciare oggi unae, portando il suo valore complessivo a 750 miliardi di Pound. Vi ha fatto cenno di recente anche il Governatore Bailey, assicurando "siamo pronti a fare di più nel quadro delle politiche che abbiamo adottato finora".Ma le aspettative riguardano anche i sospirati, che la Fed ha più volte messo in soffitta e che ilo. Il Board di politica monetaria ci sta pesando seriamente ed è, se seguire il(tasso sui depositi negativo) o scegliere la, che non ha voluto affrontare gli "effetti collaterali" di una politica siffatta.Secondo di, Chief Economist di, è piùche la scelta della Bank of England ricada su questa. "Una politica monetaria più aggressiva - sottolinea - è certamente in linea con il rallentamento dell'attività economica e con la contrazione a livelli record dei dati macroeconomici. Ci si aspetta che la crescita aggregata del PIL ad aprile diminuisca di oltre il 20%, con la produzione industriale e altri dati sull'attività economica egualmente in calo. In particolare, l'attività edilizia è stata particolarmente debole (più bassa di oltre 40% sul mese), mentre l'attività dei servizi (-19%) è diminuita in modo meno drastico. Nel complesso, i numeri non sorprendono, considerato che nel mese di aprile sono state implementate severe misure di lockdown. Gli indicatori attuali suggeriscono un rimbalzo, sebbene l'attività aggregata sia ancora in contrazione".