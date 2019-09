Bank of England tiene tassi fermi allo 0,75% e conferma Piano QE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a fronte dei segnali sempre più concreti che preannunciano una Brexit hard,. L'ultimo intervento sul costo del denaro è avvenuto nella riunione del 2 agosto 2018, quando la Banca centrale aveva alzato i tassi di 25 punti base.Il Monetary Policy Committee ha poi deciso, sempre all'unanimità, di confermare il piano QE da 435 miliardi di sterline e gli acquisti di bond societari per 10 miliardi.Nel prendere questa decisione i banchieri centrali britannici hanno tenuto conto delle tensioni commerciali globali, dell'aumento della probabilità percepita di una Brexit senza accordo, che ha portato ad un marcato deprezzamento del tasso di cambio della sterlina, e della frenata attesa del PIL, visto in calo dello 0,2% nel secondo trimestre dopo il +0,5% dei primi tre mesi dell'anno. Per il 3° trimestre si stima, invece, una crescita dello 0,2%.