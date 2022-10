Bank of England posticipa avvio dismissioni Gilt

Martedì 18 Ottobre 2022, 20:45







(Teleborsa) - La Banca d'Inghilterra rinvia di un giorno l'avvio delle progressive dismissioni di titoli pubblici britannici (Gilt), accumulati negli anni scorsi con i piani di allentamento quantitativo.



La decisione è stata presa perché la data prevista per l'avvio di queste operazioni, il 31 ottobre, coincide con la presentazione dei nuovi piani di bilancio del Governo, da parte del neo Cancelliere allo Scacchiere, Jeremy Hunt. La prima operazione di vendita di gilt avrà dunque luogo il 1° novembre 2022.



La Bank of England (BoE), nelle ultime settimane, era stata costretta a misure di emergenza sui titoli di Stato a causa delle turbolenze innescate dai propositi, poi ritirati, di tagli alle tasse in deficit annunciati dal governo guidato da Liz Truss.



Quanto al ritmo con cui verranno effettuate, la BoE precisa che sarà in linea con quanto precedentemente deciso per l'ultimo trimestre del 2022.