Bank of England lascia tassi invariati e conferma QE

(Teleborsa) - Anche dalla(BoE) come dallae dalla, non sono giunte sorprese agli investitori.La BoE, nell'odierna riunione di politica monetaria, ha confermato il piano QE ed ha lasciato invariati i tassi di interesse ai minimi storici allo 0,10%, come ampiamente atteso. Quest'anno la BoE ha già effettuato due tagli al costo del denaro, che ad inizio anno era allo 0,75%.La decisione di lasciare invariati i tassi di interesse è stata votata dal Comitato di politica monetaria (, o MPC) all'unanimità (9 voti a favore) come largamente atteso.Il Monetary Policy Committee ha poi deciso, sempre all'unanimità, di mantenere il Piano di acquisti asset da 745 miliardi di sterline.La Banca centrale britannica ha, poi, affermato chefino a quando non riscontrerà progressi significativi sull'andamento dell'inflazione ed ha messo in evidenza il rischio che la disoccupazione resti a livelli elevati per un periodo prolungato.