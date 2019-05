Bank of England conferma tassi invariati

(Teleborsa) - Come da previsioni, la Bank of England (BoE), con decisione unanime, ha lasciato invariati i tassi di interesse allo 0,75% e il piano di Quantitative Easing a 435 miliardi di sterline.





Nella terza riunione del 2019 - la prima dopo che la Premier britannica Theresa May ha concordato l'estensione della scadenza della Brexit a ottobre, il Board guidato da Mark Carney ha dunque confermato il mantenimento dell'attuale livello dei tassi per il sesto meeting di fila.





In linea con le attese della vigilia e le previsioni degli esperti, dunque, passa l'approccio da colomba da parte della Banca di Inghilterra a causa della persistente incertezza sulla Brexit.