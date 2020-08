Bank of England conferma tassi ai minimi storici e QE

(Teleborsa) - La Bank of England (BoE), nell'odierna riunione di politica monetaria, ha confermato il piano QE ed ha lasciato invariati i tassi di interesse ai minimi storici allo 0,10%, come ampiamente atteso. Quest'anno la BoE ha già effettuato due tagli al costo del denaro, che ad inizio anno era allo 0,75%.



La decisione di lasciare invariati i tassi di interesse è stata votata dal Comitato di politica monetaria (Monetary Policy Committee, o MPC) all'unanimità (9 voti a favore) come largamente atteso.



Il Monetary Policy Committee ha poi deciso, sempre all'unanimità, di mantenere il Piano di acquisti asset da 745 miliardi di sterline.



Il Governatore Andrew Bailey qualche settimana fa aveva anticipato che i tassi resteranno bassi per lungo tempo e che la ripresa prenderà tempo.