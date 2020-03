Bank of England cancella stress test sulle banche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laha annunciato oggi che non eseguirà lo stress test del 2020Tale misura - ha spiegato la La BoE - ha lo scopo di aiutare gli istituti a concentrarsi sul soddisfacimento delle esigenze delle famiglie e delle imprese del Regno Unito attraverso la. "Queste misure offriranno maggiore flessibilità alle banche così da aiutare a mantenere la sicurezza e la solidità e ad offrire le funzioni essenziali all'economia", si legge nella nota.Tale provvedimento rientra nel pacchetto di misure adottate dalla banca centrale inglese. Ieri la Bank of England ha annunciato un. Nella riunione straordinaria, il Board ha deciso di ridurre il tasso d'interesse di riferimento allo 0,1%.Si tratta della seconda riduzione nel giro di pochi giorni, giacché la BoE aveva tagliato di mezzo punto il tasso repo la scorsa settimana, portandolo allo 0,25% dallo 0,75% precedente. Il Piano di acquisto titoli (QE), che comprende anche bond corporate, è stato accresciuto di circa 200 miliardi di sterline."La maggior parte degli acquisti di attività aggiuntive comprenderà titoli di Stato del Regno Unito", spiega lo statement della Banca d'Inghilterra, precisando che "gli acquisti annunciati oggi saranno completati non appena possibile".