Bank of England alza i tassi all'1,25%. Vede l'inflazione all'11%

(Teleborsa) - Come da attese, il Comitato di politica monetaria (MPC) della Banca d'Inghilterra ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base, portando il costo del denaro a quota 1,25%. Nella riunione terminata il 15 giugno 2022, l'MPC ha votato con una maggioranza di 6-3 per aumentare il tasso bancario di 0,25 punti percentuali, all'1,25%. Gli altri membri avrebbero preferito aumentare il Bank Rate di 0,5 punti percentuali, all'1,5%.

"L'entità, il ritmo e la tempistica di eventuali ulteriori aumenti del tasso bancario rifletteranno la valutazione del Comitato sulle prospettive economiche e le pressioni inflazionistiche - si legge nello statement della Bank of England - Il Comitato sarà particolarmente attento alle indicazioni di pressioni inflazionistiche più persistenti e, se necessario, agirà con forza in risposta".

La banca centrale prevede ora un calo del PIL dello 0,3% nel secondo trimestre nel suo complesso, più debole di quanto previsto al momento del Rapporto di maggio. La fiducia dei consumatori è ulteriormente diminuita, ma altri indicatori della spesa delle famiglie sembrano aver retto.

L'inflazione dovrebbe superare il 9% nei prossimi mesi e salire leggermente al di sopra dell'11% in ottobre. "L'aumento di ottobre riflette l'aumento previsto dei prezzi dell'energia per le famiglie a seguito di un potenziale ulteriore forte aumento del prezzo massimo dell'Ofgem", viene sottolineato.

L'impennata dell'inflazione riflette principalmente gli ampi aumenti dei prezzi globali dell'energia e di altri beni commerciabili, afferma l'istituzione guidata da Andrew Bailey. "Il primo è stato notevolmente esacerbato dalla guerra in Ucraina, che ha anche aumentato notevolmente il prezzo all'ingrosso di molte materie prime agricole - viene sottolineato - Mentre il secondo riflette principalmente l'impatto della pandemia, che ha spostato la domanda verso i beni, ma ha anche deteriorato e interrotto le catene di approvvigionamento".

Tuttavia, secondo Bank of England non tutta l'inflazione in eccesso può essere attribuita a eventi globali. "C'è stato anche un ruolo per le interazioni con i fattori interni, tra cui il mercato del lavoro rigido e le strategie di prezzo delle imprese", si legge nello statement.