Bank of England alza i tassi al 2,25%. Diminuisce stime inflazione

(Teleborsa) - Come da attese, il Comitato di politica monetaria (MPC) dellaha aumentato i tassi di interesse di, portando il costo del denaro a quota. Si tratta del. Nella riunione terminata il 21 settembre 2022, cinque membri hanno votato per aumentare il tasso bancario di 0,5 punti percentuali, tre membri hanno preferito aumentare il tasso bancario di 0,75 punti percentuali, al 2,5%, e un membro ha preferito aumentare il tasso bancario di 0,25 punti percentuali, al 2%.Il MPC ha anche votatoperbritannici acquistati, finanziati dall'emissione di riserve della banca centrale, di 80 miliardi di sterline nei prossimi dodici mesi, per un totale di 758 miliardi di sterline, in linea con la strategia definita nel verbale della riunione del MPC di agosto.Guardando avanti, il BoE ha affermato che "l'entità, il ritmo e la tempistica di eventualidel tasso bancario rifletteranno la valutazione del Comitato sulle prospettive economiche e le pressioni inflazionistiche. Qualora le prospettive suggerissero pressioni inflazionistiche più persistenti, anche dovute a una domanda più forte,".La Bank of England osserva che ci sono state alcune modeste notizie al ribasso sulla crescita sottostante del PIL del Regno Unito nel terzo trimestre del 2022 e è probabile che il livello diabbia raggiunto il picco in questo trimestre. Sono anche emerse alcune indicazioni di un indebolimento della domanda di lavoro, sebbene il mercato del lavoro si sia ulteriormente irrigidito durante l'estate, con un'inattività sostanzialmente superiore alle attese. Ihanno continuato a crescere più rapidamente del previsto, sebbene l'inflazione dei prezzi dei beni di base sia stata inferiore alle attese.Data l'Energy Price Guarantee (la misura introdotta dal Governo britannico per contenere le bollette), "ènel rapporto di agosto, a poco meno dell'11% in ottobre", si legge nello statement rilasciato a fine riunione. Tuttavia, "le bollette energetiche aumenteranno ancora e, insieme agli effetti indiretti dei maggiori costi energetici, l'inflazione dovrebbe rimanere al di sopra del 10% nei prossimi mesi, prima di iniziare a diminuire", viene aggiunto.