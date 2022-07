Bank of America, utili in calo e sotto le attese nel Q2

(Teleborsa) - Bank of America ha registrato ricavi in aumento del 6% a 22,7 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2022. L'utile è stato pari a 6,2 miliardi di dollari, o 0,73 dollari per azione, contro i 9,2 miliardi, o 1,03 dollari per azione dello stesso periodo dello scoro anno. Hanno pesato le minori commissioni da investment banking, a causa della volatilità dei mercati che fermato M&A e IPO. Il consensus, secondo dati Refinitiv, era per utili trimestrali pari a 0,75 dollari per azione su ricavi per 22,66 miliardi di dollari. L'accantonamento per perdite su crediti è aumentato di 523 milioni di dollari.

Il margine di interesse (NII) è aumentato di 2,2 miliardi di dollari, o del 22%, a 12,4 miliardi di dollari, trainato da tassi di interesse più elevati, ammortamento dei premi inferiore e crescita dei prestiti. Il reddito non da interessi è sceso di 989 milioni di dollari, o del 9%, a 10,2 miliardi di dollari, riflettendo principalmente i mercati dei capitali più deboli.

"I nostri clienti consumer statunitensi sono rimasti resilienti con saldi di deposito e livelli di spesa continui e solidi - ha commentato il CEO Brian Moynihan - La crescita dei prestiti è continuata in tutto il nostro franchising e i nostri team di mercato hanno aiutato i clienti a superare una volatilità significativa che riflette l'incertezza economica. Con l'inizio della seconda metà dell'anno, riteniamo di essere ben posizionati per creare valore per i nostri azionisti, continuando a investire nelle nostre persone, nelle nostre attività e nelle nostre comunità".