Bank of America, utile cala nel 4° trimestre

(Teleborsa) - Bank of America ha chiuso il quarto trimestre con profitti in contrazione. L'utile netto, per la verità, è sceso del 4,1% a 6,75 miliardi di dollari dai 7,04 miliardi dell'anno precedente. L'EPS si è attestato a 74 cent e si confronta con i 70 cent precedenti.



I ricavi sono scesi lievemente a 22,3 miliardi dai 22,7 miliardi precedenti, condizionati dall'attività bancaria tradizionale, che ha subito le ripercussioni dei bassi tassi d'interesse. A sostenere il business hanno contribuito soprattutto le attività di trading, che sono cresciute grazie al buon andamento dei mercati e soprattutto del reddito fisso (+7%).





