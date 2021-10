Bank of America, trimestrale supera attese. Rilascio riserve per 1,1 miliardi

Giovedì 14 Ottobre 2021, 13:45

(Teleborsa) - Bank of America ha superato le aspettative del mercato per i risultati nel terzo trimestre dell'anno. I ricavi della banca statunitense sono aumentati del 12,3% a 22,8 miliardi di dollari per i tre mesi terminati il 30 settembre, mentre gli analisti si aspettavano un fatturato di circa 21,8 miliardi di dollari. L'utile è stato pari a 7,7 miliardi di dollari, o 0,85 dollari per azione, contro i 4,9 miliardi, o 0,51 dollari per azione di un anno fa. Il consensus era per utili trimestrali pari a 0,71 dollari per azione. La banca ha rilasciato riserve per 1,1 miliardi di dollari.

La divisone Global Wealth and Investment Management ha registrato entrate record di 5,3 miliardi di dollari, in crescita del 17%, trainate da un aumento del 19% delle commissioni di gestione patrimoniale e dalla forte crescita di prestiti e depositi. Il margine d'interesse (NII), una misura chiave di quanto guadagnano le banche dai prestiti, è aumentato di quasi il 10% a 11,09 miliardi di dollari.

"Abbiamo riportato ottimi risultati poiché l'economia ha continuato a migliorare e le nostre attività hanno riguadagnato lo slancio di crescita organica dei clienti che abbiamo visto prima della pandemia - ha affermato l'amministratore delegato Brian Moynihan - La crescita dei depositi è stata forte e i saldi dei prestiti sono aumentati per il secondo trimestre consecutivo, portando a un miglioramento del margine di interesse anche se i tassi di interesse sono rimasti bassi".