Bank of America: rischio stop per i ricavi delle banche italiane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ie i minori volumi, e".È la stima degliin merito alla situazione degli istituti di credito in Italia a seguito dellaNel report BoA viene inoltrementreIn dettaglio, secondo gli analisti".Per quanto riguarda gli anni futuri, gli analisti ipotizzano che il ". Si tratta di una percentuale inferiore all'obiettivo del 70% fissato dal business plan, ma riteniamo che l'autorità di regolamentazione possa mantenere una maggiore sensibilità al problema".D'altra parte, continua il report, ilponendo la banca in una buona posizione rispetto ai livelli di capitale".Sulla vicenda, gli analisti di Bank of America ritengono che in un "ambiente difficile,, soprattutto per le banche nazionali. Riteniamo che questo punto sia stato compreso dal mercato in quanto, a nostro avviso, il".Gli analisti evidenziano inoltre che ", ma non vi è alcuna certezza che l'offerta - che sarà lanciata in estate - avrà successo".Inoltre viene ricordato cheall'offerta. "Per questo motivo, in questa fase, preferiamoe, su questo in base a quanto detto,Infine, conclude il report, "(sconto sui dividendi), un approccio che ben si adatta ad una banca integrata nel mercato unico".