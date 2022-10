Bank of America, profitti in calo nel Q3. Salgono accantonamenti

(Teleborsa) - Bank of America ha registratoin aumento dell'8% a 24,5 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2022. L'è stato pari a 7,1 miliardi di dollari, o 0,81 dollari, contro i 7,7 miliardi, o 0,85 dollari per azione dello stesso periodo dello scoro anno. Il consensus, secondo dati Refinitiv, era per utili trimestrali pari a 0,77 dollari per azione su ricavi per 23,6 miliardi di dollari. L'per perdite su crediti è aumentato di 378 milioni di dollari, contro un rilascio di 1,1 miliardi di dollari un anno fa."Abbiamo continuato a vedere una, con una maggiore attività dei clienti che ha contribuito a far aumentare i ricavi dell'8% - ha commentato il- I nostri clienti consumer negli Stati Uniti sono rimasti resilienti con livelli di spesa forti, anche se a crescita più lenta, e hanno comunque mantenuto elevati importi di deposito. In tutta la banca, abbiamo aumentato i prestiti del 12% nell'ultimo anno, fornendo le risorse finanziarie per supportare i nostri clienti".Il margine di interesse (NII) è aumentato di 2,7 miliardi di dollari, o del 24%, a 13,8 miliardi di dollari, grazie ai, tra cui spese di ammortamento dei premi inferiori e una solida crescita dei prestiti.Il reddito non da interessi è stato di 10,7 miliardi di dollari, in diminuzione di 935 milioni di dollari, o dell'8%, poiché i maggiori ricavi di vendita e trading sono stati più che compensati da, nonché da minori costi di servizio.