Bank of America, la trimestrale scalda il titolo

Lunedì 17 Ottobre 2022, 16:30







(Teleborsa) - Ottima performance per Bank of America, che scambia in rialzo del 4,42%, dopo aver annunciato una trimestrale sopra le previsioni degli analisti. A fare da assist sono stati i risultati migliori del previsto del trading obbligazionario.



Comparando l'andamento del titolo con l'S&P 100, su base settimanale, si nota che la banca commerciale americana mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,64%, rispetto a +1,18% dell'S&P 100).

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 32,71 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 33,65. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 34,6.