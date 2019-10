Bank of America brilla a Wall Street dopo trimestrale

(Teleborsa) - Nonostante i profitti calino nel terzo trimestre dell'anno, Bank of America supera le attese del mercato.



La banca americana, nel periodo analizzato, ha registrato una contrazione degli utili del 21%, a 5,8 miliardi di dollari, causato in parte dai costi di svalutazione che si sono attestati a due miliardi di dollari.



L'Eps, di conseguenza si è ridotto a 56 centesimi dai precedenti 66 centesimi palesati nel terzo trimestre 2018, quando l'utile era stato di 6,7 miliardi. Tuttavia, il mercato si aspettava una performance ancora più sottotono ipotizzando un utile netto per azione era pari a 51 centesimi.



Al momento il titolo a Wall Street apre la seduta in rialzo del 3,19% © RIPRODUZIONE RISERVATA