Bank of America batte le stime sugli utili

(Teleborsa) - Il terzo trimestre di Bank of America si è chiuso con un utile netto in aumento a 6,7 miliardi di dollari, pari a 66 centesimi per azione. Il dato batte le previsioni degli analisti, che si attendevano un utile di 62 centesimi per azione e registra un forte balzo in avanti (+35%) rispetto ai 4,9 miliardi (46 centesimi per azione) registrati nello stesso periodo di un anno fa.



La forte crescita, con l'utile per azione che è salito addirittura del 43%, è da attribuire a tassi di interesse più elevati ed a una riduzione dei costi, in primis grazie al taglio delle tasse.



Nei tre mesi a settembre, la banca di Charlotte ha portato i ricavi a 22,8 miliardi di dollari, oltre le attese ed in crescita del 4% (nel 2017 erano 21,8 miliardi).



Risposta negativa a Wall Street dal titolo Bank of America, che ieri 15 ottobre ha chiuso in calo dell'1,87%. © RIPRODUZIONE RISERVATA