Bank of America, balzo dell'utile grazie ad aumento impieghi e forte M&A

(Teleborsa) - Bank of America ha superato le aspettative del mercato per i risultati nel quarto trimestre del 2021, grazie alla crescita degli impieghi e alla continua forza dell'attività di M&A. I ricavi della banca statunitense sono aumentati del 10% a 22,17 miliardi di dollari per i tre mesi terminati il 31 dicembre, mentre gli analisti si aspettavano un fatturato di circa 22,2 miliardi di dollari. L'utile è stato pari a 7 miliardi di dollari, o 0,82 dollari per azione, contro i 5,5 miliardi, o 0,59 dollari per azione di un anno fa. L'aumento, su base annua, è stato del 28%. Il consensus, secondo dati Refinitiv, era per utili trimestrali pari a 0,76 dollari per azione. La banca ha rilasciato riserve per 851 milioni di dollari nel periodo.

"I nostri risultati del quarto trimestre sono stati guidati da una forte crescita organica, livelli record di coinvolgimento digitale e un'economia in miglioramento - ha affermato l'amministratore delegato Brian Moynihan - Abbiamo aumentato i prestiti di 51 miliardi di dollari e aggiunto 100 miliardi di dollari di depositi durante il trimestre, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di leader nei depositi retail".

Il margine d'interesse (NII), una misura chiave di quanto guadagnano le banche dai prestiti, è aumentato dell'11% a 11,4 miliardi di dollari. La divisone Global Wealth and Investment Management ha registrato entrate record di 5,4 miliardi di dollari, in crescita del 16%, trainate da commissioni di gestione patrimoniale e di intermediazione più elevate e dall'impatto di una forte crescita di prestiti e depositi. L'utile della divisione è balzato del 47% a 1,2 miliardi di dollari. Le commissioni totali di investment banking sono aumentate del 26% a un record di 2,4 miliardi di dollari; le commissioni di advisory hanno registrato un record di 850 milioni di dollari, mentre sono rimaste forti le commissioni di sottoscrizione di debito e sottoscrizione di azioni, rispettivamente di 984 milioni di dollari e 545 milioni di dollari.

"Abbiamo guadagnato una cifra record pari a 32 miliardi di dollari nel 2021, con ogni linea di business che ha contribuito in modo solido - ha aggiunto Moynihan - Nel segmento Consumer, abbiamo aggiunto milioni di nuovi account di carte di credito e quasi un milione di nuovi conti correnti netti. Wealth Management ha registrato flussi di clienti record e i numeri di acquisizione di clienti più forti da prima della pandemia. L'Investment Banking ha avuto il suo anno migliore in assoluto e Global Markets ha registrato i ricavi di vendita e di negoziazione più alti degli ultimi dieci anni, guidati dalla performance record delle azioni poiché abbiamo investito nel business".