Bank Indonesia, tassi invariati. Stime di crescita riviste al ribasso

Giovedì 22 Luglio 2021, 12:15

(Teleborsa) - Bank Indonesia, la banca centrale dell'Indonesia, ha lasciato i tassi d'interesse benchmark invariati al 3,50%, dopo averli tagliati di 25 punti in febbraio portandoli al livello più basso dalla loro introduzione nel 2016. Il Paese sta affrontando l'ondata più dura da quanto la pandemia è iniziata, con oltre 30 mila casi e 1.200 decessi al giorno.

"Questa decisione è in linea con la necessità di mantenere la stabilità del tasso di cambio e la stabilità del sistema finanziario a causa dell'incertezza nei mercati finanziari globali, tra previsioni di bassa inflazione e sforzi per sostenere la crescita economica", ha affermato il governatore Perry Warjiyo in una conferenza stampa a Jakarta

Warjiyo ha dichiarato che Bank Indonesia ora vede l'economia crescere del 3,5%-4,3% quest'anno, in calo rispetto alle precedenti aspettative del 4,1%-5,1%, dopo che il governo ha imposto restrizioni più severe contro il dilagare del coronavirus. Ciò pesa sulla domanda interna e sui miglioramenti della produttività.