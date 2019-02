Bangladesh, tentativo di dirottamento di aereo Biman. Salvi i passeggeri

(Teleborsa) - Tentativo di dirottamento di un aereo di linea in Bangladesh con atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale Shah Amana di Chittagong, seconda città del Paese, di un velivolo Boeing 737-800 della compagnia di bandiera Biman Bangladesh Airlines partito dalla capitale Dacca per Dubai, via appunto Chittagong. Uno dei componenti l'equipaggio sarebbe morto in seguito all'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Tutti i passeggeri sarebbero stati evacuati dal velivolo indenni, mentre uno o più dirottatori sarebbero ancora a bordo.



Polizia e le forze di reazione rapida sono presenti sulla pista dell'aeroporto internazionale di Chittagong. Secondo le prime notizie, un uomo armato avrebbe tentato di fare irruzione nella cabina di pilotaggio. Almeno un membro dell'equipaggio sarebbe ancora tenuto in ostaggio all'interno dell'aereo.





