Bando da 250 milioni per l'aggregazione di giovanissimi. Ecco il progetto DesTeenAzione

Al via “DesTEENazione-Desideri in azione”, un bando rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali dei Comuni. Il progetto che stanzia 250 milioni di euro del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027 per la realizzazione di oltre 60 comunità adolescenti. Il bando è stato pubblicato ed è scaricabile a questo link. L'avviso - si spiega - si rivolge agli ambiti territoriali sociali (Ats) di tutta Italia e prevede la costituzione di spazi multifunzionali di esperienza per adolescenti sul territorio nazionale per l'erogazione di servizi integrati volti a promuovere, nei ragazzi e nelle ragazze, l'autonomia, la capacità di agire nei propri contesti di vita, la partecipazione e l'inclusione sociale. Le proposte progettuali potranno essere caricate sulla Piattaforma Multifondo a partire dalle ore 09:00 del giorno 28 marzo 2024 fino alle ore 23:59 del 31 maggio 2024

“Per la prima volta l’Italia - ha evidenziato la promotrice dell’iniziativa, il viceministro del Lavoro con delega alle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci - avrà oltre 60 comunità adolescenti sparse in tutto il territorio nazionale. Spazi multifunzionali innovativi e inclusivi, dove i protagonisti saranno i giovanissimi tra gli 11 e i 18 anni, e potranno praticare gratuitamente attività ricreative, sport, musica, ma anche ricevere ascolto psicologico e servizi dedicati. Oggi lanciamo un modello partecipato, concreto, e al MAXXI (dove il progetto è stato presentato, ndr) abbiamo voluto organizzare un evento nel pieno spirito della condivisione con i ragazzi, perché ciascuna azione per loro non può prescindere da loro.

Per il vice ministro Bellucci "gli adolescenti chiedono tutta la nostra attenzione, reali opportunità di inclusione, integrazione e spazi in cui potersi confrontare con i coetanei, ma anche sprigionare creatività, fare sport ed essere ascoltati. Le comunità adolescenti saranno una realtà capillare in tutta la nazione. Il nome "DesTEENazione" (desideri in azione) è stato individuato dai ragazzi dello YAB (Youth Advisory Board, l’organismo di partecipazione della Garanzia Infanzia in Italia) e racconta proprio dell’urgenza che hanno tutti i ‘teen’ di avere spazi fisici accessibili in cui socializzare, dare azione alle aspirazioni, costruire la propria personalità. Il logo scelto garantisce immediata riconoscibilità a ogni spazio DesTEENazione. Ogni bambino ha diritto a essere protagonista della propria vita, a poter realizzare i propri desideri e le istituzioni hanno il compito di offrire opportunità gratuite e accessibili per tutti. Per il Governo è una priorità assoluta”, ha concluso il viceministro.