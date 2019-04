La Bundesbank non stamperà più banconote da 500 euro. La Germania e l'Austria sono gli ultimi Paesi dell'Eurozona ad adeguarsi alla decisione assunta dalla Bce, che nel maggio 2016 aveva deciso lo stop alla produzione delle banconote di massimo valore con effetto entro la fine del 2018. Tutti gli altri 17 Paesi avevano interrotto la stampa dei 500 euro lo scorso 26 gennaio, ma Berlino e Vienna avevano ottenuto un periodo di transizione che, è stato spiegato dalle banche centrali di Germania ed Austria, sarebbe servito a sostituire le banconote violacee con altre di taglio inferiore. Da ora in poi la banconota di massimo valore nell'Eurozona sarà quella da 200 euro; un taglio non indifferente se si pensa che negli Sati Uniti la banconota più preziosa è quella da 100 dollari (pari a poco meno di 90 euro, mentre nel Regno Unito è quella dal 50 sterline (58 euro). © RIPRODUZIONE RISERVATA