Bancomat out in tutta italia, Codacons chiede risarcimenti per utenti

Venerdì 15 Aprile 2022, 17:30







(Teleborsa) - Enormi disagi oggi in molte zone del paese a causa del blackout che ha colpito bancomat, carte di credito e Pos. Per i consumatori è stato impossibile effettuare pagamenti elettronici e prelevare agli sportelli, proprio nel momento delle partenze e dei maggiori acquisti legati alla festività di Pasqua – afferma il Codacons – Un disservizio che ha causato enormi disagi agli utenti, e per il quale devono scattare ora indennizzi automatici.



"Chiediamo alle banche coinvolte e ai gestori delle carte di prevedere un risarcimento automatico in favore dei cittadini interessati dai disagi, sottoforma di sconti su costi di gestione di carte e bancomat, bonus e altri vantaggi da riconoscere ai propri clienti – afferma il presidente Carlo Rienzi – Resta ferma la possibilità, per chi ha subito danni maggiori e dimostrabili, di agire contro gli istituti di credito ai fini del risarcimento del danno morale e materiale".