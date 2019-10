Banco di Desio e della Brianza, utile netto Capogruppo a 33,7 milioni di euro

(Teleborsa) - In crescita il totale delle masse amministrate dal Banco di Desio e della Brianza, che al 30 settembre 2019 è risultato di circa 26,5 miliardi di euro, in aumento del 7% rispetto al saldo di fine esercizio 2018.



L'utile netto di pertinenza della Capogruppo al 30 settembre 2019 si attesta a circa 33,7 milioni di euro, in crescita del 44,6% rispetto all'utile del periodo di confronto pari a 23,3 milioni di euro, che era influenzato dall'effetto negativo sul costo del credito legato all'operazione di cessione di crediti a sofferenza mediante GACS.



Gli impieghi verso la clientela ordinaria si sono attestati a circa 9,6 miliardi di euro (-0,6% rispetto al dato di fine 2018 per effetto delle operazioni di cessione di NPL poste in essere nel periodo). © RIPRODUZIONE RISERVATA