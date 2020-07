Banco di Desio e della Brianza, utile netto a 9,6 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza chiude il I semestre 2020 con una conferma della resilienza del Gruppo, nonostante il forte rallentamento economico e un costo del credito in significativa crescita (+48,5%) dovuto all'inclusione nei modelli di rischio delle proiezioni macroeconomiche condizionate dall'epidemia di Covid-19.Lo rende noto il Gruppo in una nota al termine del CdA che ha approvato i conti semestrali al 30 giugno 2020.Il Gruppo bancario ha avuto un(70 basis points) guidato da interventi regolamentari e riposizionamento del portafoglio., mentre si è fatto sentire l'effetto della crisi Covid-19 sui ricavi in progressivo assorbimento e parzialmente compensato dall'azione di contenimento dei costi (-2,1% nonostante i costi straordinari sostenuti per l'emergenza).In termini di sostegno all'economia reale, sono stateper oltre 2,9 miliardi di euro;per 1,2 miliardi di euro per effetto del DL Liquidità.Gli impieghi verso la clientela ordinaria, a fine semestre, sono stati 9,6 miliardi di euro ed in ripresa nel secondo trimestre per effetto delle nuove erogazioni alle imprese.La raccolta diretta è in crescita a 11,3 miliardi di euro (+1,2%), così come la raccolta indiretta a 15,7 miliardi euro (+0,8%)