(Teleborsa) - Il Gruppo Banco Desio chiude l'esercizio 2020 con un, in riduzione del 41% rispetto all'utile del periodo di confronto pari a 40,2 milioni di euro, condizionato dall'effetto sul costo del credito del mutato contesto economico di riferimento e dai maggiori oneri di natura non ricorrente. La banca riporta però un, a conferma della resilienza del Gruppo.Il risultato dellaè pari a 127,3 milioni di euro, con un incremento di 9,4 milioni di euro rispetto al periodo di confronto (+8%), per effetto combinato della riduzione deie del contributo positivo dei, che si attestano a 402,3 milioni di euro.(CET1 del Gruppo Banco Desio +170 bps YoY) per effetto del derisking attuato sul portafoglio e degli interventi di natura regolamentare posti in essere dall'Unione Europea.Gli impieghi verso la clientela si sono portati a 10,5 miliardi di euro (+9,5%) per effetto delle nuove erogazioni alle imprese, La raccolta diretta è in aumento a 11,8 miliardi (+5,5%), a conferma della forte relazione con la clientela, mentre la raccolta indiretta si attesta a 16,5 miliardi (+6,2%, di cui clientela ordinaria +4,5%). Rapporto Impieghi da clientela ordinaria/Raccolta diretta all'88,7%, (da 85,5%)Il Consiglio di Amministrazione di Banco Desio intende proporre all'Assemblea Ordinaria la destinazione dell'Utile netto ai Soci: 0,0603 euro alle azioni ordinarie e 0,0724 euro alle azioni di risparmio. La proposta di riparto dell'utile con pay out al 34,98% consentirà di attribuire alle riserve patrimoniali un ammontare di circa 15,5 milioni di euro. I dividendi verranno pagati solamente con modalità e tempistiche conformi alle indicazioni delle autorità regolamentari, nel rispetto del limite del 15% degli utili cumulati del 2019-20. Il pagamento dei dividendi residui verrà effettuato successivamente al 30 settembre 2021.