(Teleborsa) - ll Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza ha approvato oggi il. Le iniziative per i prossimi tre anni riguardano soprattutto l', lae rafforzamento della, il sostegno alle imprese e l'ottimizzazione del funding.In dettaglio, il piano industriale prevede una crescita programmata degli impieghi (+ 2,4% vs mercato 1,7%) e del risparmio gestito (+9% vs mercato 5, 1%). Inoltre, il Banco rafforza la propria sostenibilità economica portando a fine 2023 i principali(ROE al 5,4%; cost/income ratio al 62%) in linea con le best performance di sistema nel mantenimento di una forte attenzione sulla q). Dal punto di vista patrimoniale si riconferma la capacità del Banco di mantenere un livello diben superiore ai requisiti SREP (CET1 fully loaded 2023: 10,4%).Il modello distributivo sarà sempre più integrato e omnicanale. Particolare rilevanza è posta ale che prevede una diversa segmentazione/modello di coverage Wealth Management e Imprese, con conseguente revisione dei ruolicommerciali e la ricerca dial fine di intercettare i bisogni finanziari degli imprenditori. L'efficientamento della rete distributiva passerà anche attraverso la razionalizzazione della presenza sul territorio, con l'Nel triennio si prevede che gli, credito agrario, credito al consumo mentre è prevista una rad alto assorbimento di capitale e limitata marginalità. In particolare, è previsto un incremento dei crediti verso la clientela (2,3% cagr 2020-23) sostenuti dalla crescita dei finanziamenti a piccole medie imprese cui fa da contraltare un progressivo alleggerimento della posizione sui clienti corporate.Ilè previsto in progressivagrazie ai risparmi derivanti dallache più che compensano i costi addizionali dovuti al