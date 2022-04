Banco Desio: Fitch conferma rating, outlook stabile

Mercoledì 13 Aprile 2022, 19:30







(Teleborsa) - Fitch Ratings, a seguito della revisione annuale del rating, ha confermato tutti i ratings assegnati a Banco Desio e della Brianza.



Il giudizio dell'Agenzia - si legge in una nota - evidenzia un "miglioramento dei fondamentali della Banca", in particolare in termini di redditività e asset quality, nonostante l'attuale contesto di mercato.



"Nell'attuale scenario - caratterizzato dall'incertezza relativa agli effetti indiretti del conflitto Russo/Ucraino, come l'aumento dei prezzi dell'energia, l'alta inflazione e la debole crescita del PIL - la Banca può fare leva su un basso profilo di rischio per effetto del continuo approccio di derisking unito alla prudenza delle politiche di accantonamento, sulla crescita diversificata dei ricavi con benefici sull'efficienza operativa e con prospettive di ulteriore miglioramento, sull'adeguata liquidità e capitalizzazione in grado di sostenere eventuali pressioni, anche significative, in termini di asset quality".

I ratings aggiornati sono i seguenti: Long term IDR: confermato a "BB+" Outlook Stabile; Viability Rating: confermato a "bb+"; Short term IDR: confermato a "B"; Government Support Rating: confermato a "No Support".