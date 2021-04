30 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza ha reso noto che Fitch Ratings, a seguito della revisione annuale del rating, ha lasciato invariati tutti i rating assegnati alla banca, confermando anche l'outlook stabile.

Il giudizio dell'agenzia di rating "riflette l'adeguata liquidità e capitalizzazione della banca, in grado di sostenere eventuali pressioni, anche significative, in termini di asset quality nel contesto pandemico attuale caratterizzato da forte incertezza sulle ripercussioni economiche e sociali generate dall'emergenza sanitaria da Covid-19", riporta Banco Desio in una nota.

La Banca evidenzia inoltre, secondo Fitch, "la costante attenzione al miglioramento dei Ratios Patrimoniali, per effetto del continuo approccio di derisking, e la resilienza del modello adottato in virtù della consolidata relazione con la clientela di riferimento". I ratings aggiornati sono pertanto: Long term IDR confermato a BB+ con outlook stabile, Viability Rating confermato a bb+, Short term IDR confermato a B, Support Rating confermato a 5 e Support Rating Floor confermato a No Floor.