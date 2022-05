Banco Desio, cresce a doppia cifra l'utile primo trimestre

(Teleborsa) - Banco Desio chiude il primo trimestre 2022 con un utile in aumento di circa 12,9 milioni di euro (+ 64,5%) rispetto al primo trimestre 2021, e "beneficia dell'andamento positivo della gestione operativa (+24,7%) imputabile principalmente a proventi operativi in crescita (+10,4%), con oneri operativi in linea rispetto ai primi tre mesi del 2021 (+0,8%)". La banca segnala altresì nella nota dei conti che il risultato di periodo è influenzato da componenti di ricavo non ricorrenti per 8,2 milioni di euro.

Il risultato della gestione operativa al 31 marzo 2022 è pari a 55,7 milioni di euro, in aumento rispetto al periodo di confronto (+24,7%) per effetto di quanto sopra esposto.

Il totale delle masse della clientela amministrate al 31 marzo 2022 è risultato di circa 30,2 miliardi di euro, in lieve calo rispetto al saldo di fine esercizio 2021(-0,8%). La raccolta diretta al 31 marzo 2022 ammonta a circa 12,9 miliardi di euro, in aumento del 3,5% rispetto al 31 dicembre 2021, per effetto principalmente della crescita dei debiti verso la clientela (+3,9%) caratterizzata dal

maggior ricorso ad operazioni di pronti contro termine di raccolta con clientela istituzionale (0,7 miliardi di euro

rispetto a 0,2 miliardi di euro nel periodo di confronto). La raccolta indiretta ha registrato al 31 marzo 2022 un saldo di 17,3 miliardi di euro (-3,8%). La raccolta da clientela ordinaria si è attestata a 10,6 miliardi di euro, in calo del 4,0% rispetto alla fine dell'esercizio precedente, a causa dell'andamento del comparto gestito (-3,7%) e del risparmio amministrato (-4,8%) determinato dall'effetto

mercato negativo di periodo.Al 31 marzo 2022 il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier1 ratio, costituito dal Capitale primario di classe 1 (CET1) rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 15,6% (15,6% al 31 dicembre 2021). Il Tier1 ratio, costituito dal totale Capitale di classe 1 (T1) rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 15,6% (15,6% al 31 dicembre 2021), mentre il Total Capital ratio, costituito dal totale Fondi Propri rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 15,6% (15,7% al 31 dicembre 2021).