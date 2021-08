Banco BPM, vola l'utile nel primo semestre

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Banco BPM chiude il primo semestre con un risultato ante imposte di 526 milioni, più del doppio rispetto al 2020, e con un il risultato netto di 361,3 milioni, più che triplicato rispetto ai 105,2 milioni del precedente esercizio. L'utile adjusted sale a 382 milioni (+197,5%).



I proventi operativi hanno fatto registrare un'eccellente performance risultando pari a 2.324 milioni con una crescita del 18,8% rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio. La performance dei proventi operativi ha consentito il raggiungimento di un risultato della gestione operativa di 1.048 milioni, in crescita del 48,2% rispetto al primo semestre 2020.



Per quanto riguarda i crediti deteriorati è stata realizzata un'ulteriore accelerazione al processo di derisking con la cessione di 1,5 miliardi di sofferenze perfezionata nel mese di giugno ("Progetto Rockets"). In particolare, tale progetto ha consentito una significativa riduzione delle sofferenze, la cui incidenza sul totale dei crediti lordi si è ridotta da 3,1% al 31 marzo 2021 a 1,9% al 30 giugno 2021, portando il totale dei crediti non performing lordi da 8,7 miliardi a 7,1 miliardi con un NPE ratio lordo in riduzione dal 7,5% al 6,2% (5,2% calcolato secondo la metodologia EBA)



Si conferma molto solida la posizione patrimoniale, pur avendo già scontato i previsti headwinds regolamentari (-95 p.b.): CET1 Ratio phased-in e CET1 Ratio fully phased si attestano rispettivamente al 14,1% e al 12,9%.