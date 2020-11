Banco Bpm: supera i requisiti minimi di capitale della Bce

Banco Bpm «supera ampiamente» i requisiti minimi di capitale fissati dalla Bce sia su base transitoria (phased-in) sia calcolando i coefficienti patrimoniali sulla base dei criteri a regime (fully loaded). Lo comunica la banca in una nota in cui dà conto del fatto che la Bce, tenuto in considerazione la situazione generale legata all'epidemia Covid19, ha confermato che non emetterà alcuna Srep decision nel 2020, confermando anche per il 2021 i requisiti patrimoniali già stabiliti per il 2020.

Banco Bpm sarà dunque tenuto a rispettare per il 2021 un Cet1 ratio dell'8,458% a livello phased-in e dell'8,518% a livello fully loaded, a fronte dei quali può esibire, allo scorso 30 settembre, un Cet1 ratio del 15,44% su base transitoria e del 14,10% a regime. Ampiamente superiore ai minimi regolamentari anche il Total capital ratio, pari al 19,33% su base transitoria e al 17,8% a regime, a fronte di un livello minimo richiesto dalla Bce, rispettivamente del 12,94% e del 13%.

«Si conferma pertanto - spiega la nota - la piena solidità patrimoniale del Gruppo Banco Bpm».

