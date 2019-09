Banco BPM, stipulato atto fusione di Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare

(Teleborsa) - Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare S.p.A. (HPF) e Banco BPM S.p.A. hanno stipulato in data odierna (18 settembre 2019) l'atto di fusione per incorporazione della controllata HPF nella controllante Banco BPM.



Gli effetti civilistici della fusione decorreranno dal 30 settembre 2019, previa iscrizione dell'atto di fusione presso il competente registro delle imprese; gli effetti contabili e fiscali sono anticipati al 1° gennaio 2019.



La fusione non comporterà alcun aumento di capitale sociale della incorporante Banco BPM. © RIPRODUZIONE RISERVATA