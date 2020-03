Banco Bpm, Castagna: piano non prevede aggregazioni. Utile a 770 milioni nel 2023, via 1.100 dipendenti

Ultimo aggiornamento: 15:08

Utile netto di circa 770 milioni di euro nel 2023 e indice patrimoniale Cet1 Ratio oltre il 12%. Sono alcuni degli obiettivi del nuovo piano industriale 2020-2023 approvato da Banco Bpm che prevede di distribuire oltre 800 milioni di dividendi, con un pay-out medio superiore al 40%, e di creare più di 2 miliardi di euro di ricchezza per gli azionisti.Il numero uno di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, interpellato sul risiko del settore bancario, ha ribadito: "Stiamo facendo la nostra road map su base stand alone", aggiungendo "spero di partecipare a questo consolidamento dal basso e non dall'alto", cioè fra banche di medie dimensioni e non quale preda di un'offerta ostile. Castagna non ha poi fatto commenti sull'offerta di Intesa su Ubi Banca.In merito all'evoluzione futura, Castagna ha detto "vogliamo dimostrare di poter conseguire una redditività sostenibile generata dal core business", aggiungendo "penso che avremo un buon futuro anche su base stand alone".A una domanda sull'impatto del Coronavirus, il manager ha ammesso che "se lo scenario a V si estenderà il 2021, vi sarà un contributo significativo nei prossimi anni ai non performing loans", i crediti deteriorati. In questo caso, ha ammesso, "dovremmo cambiare le assunzioni del piano"."Il Piano Strategico 2020-2023 viene annunciato oggi, in un contesto sicuramente impegnativo per il Paese, con non poche incertezze sull'outlook macroeconomico 2020" - ha dichiarato ancora Castagna - aggiungendo che "il Piano si caratterizza per obiettivi ambiziosi ma raggiungibili, anche in uno scenario macroeconomico sfavorevole nel 2020".Il piano di Banco Bpm prevede inoltre un programma di assunzioni finalizzato ad attrarre talenti e ad accelerare il ricambio generazionale favorito da un piano di prepensionamento volontario su 1.100 dipendenti. Il costo del personale del Gruppo scenderà a 1.660 milioni nel 2023 rispetto ai 1.700 milioni del 2019.