Banco BPM, nuove iniziative a favore clienti che hanno acquistato diamanti IDB

(Teleborsa) - Banco BPM offre assistenza legale ai clienti che hanno acquistato diamanti dalla). Preso atto del procrastinarsi dei tempi per l'esame da parte del Fallimento delle istanze di restituzione presentate dai clienti,. In sintesi questo processo, che sarà avviato entro maggio, permetterà ai clienti interessati di sottoscrivere le transazioni con Banco BPM (in anticipo rispetto ai tempi necessari al Fallimento di IDB per la restituzione delle pietre ai legittimi proprietari) e diBanco BPM, che continua il dialogo con le Associazioni dei Consumatori, metterà inoltre a disposizione un. In particolare, i Clienti che intendano depositare l'istanza di restituzione ai sensi dell'art. 87-bis L.F. dei diamanti a oggi ancora custoditi presso il Curatore fallimentare potranno avvalersi di questo servizio di assistenza, con l'ausilio di uno studio legale, che sarà messo a disposizione dalla Banca attraverso un call center dedicato.Queste iniziative si inseriscono coerentemente nel quadro dell'azione posta in essere dalla Banca, dopo aver: collaborato con le autorità, disposto severe attività di audit interno ed esterno, realizzato scelte di discontinuità rispetto al passato, effettuato accantonamenti in bilancio. In relazione alla gestione dei reclami, Banco BPM prosegue la collaborazione con la clientela attraverso un'analisi caso per caso della posizione dei clienti e nel riconoscimento di un congruo ristoro economico che si aggiunge al mantenimento della proprietà della pietra da parte del cliente.