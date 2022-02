Banco BPM non fa prezzo: titolo sospeso su rumors OPA Unicredit

(Teleborsa) - Sospesi in Borsa per eccesso di rialzo il titolo Banco BPM, che non è riuscito a fare prezzo e vanta un progresso teorico del 7,75%. SAd alimentare la speculazione sulle azioni dell'Istituto, che mostrano un teorico di apertura a 3,484 euro rispetto ai 3,234 della chiusura di ieri, vi sono i rumors che parlano di una possibile OPA di Unicredit.

Tramontata la posta che porta a Siena, infatti, la banca di piazza Gae Aulenti sarebbe tornata a valutare un rafforzamento con il Banco BPM. L'operazione è al vaglio dei "piani alti della finanza" ed anche di "ambienti di governo" - scrive il Messaggero - e c'è chi "non esclude che a cavallo del week end Unicredit possa farsi avanti con una proposta" e "chi parla addirittura di OPA"

Frattanto, nei giorni scorso la banca guidata da Giuseppe Castagna ha annunciato ottimi risultati. Nel 2021 è stato generato un utile di 569 milioni di euro, oltre la guidance, mentre l'utile netto "adjusted" è più che raddoppiato a 710 milioni di euro dai 330 milioni del 2020. Annunciato un dividendo di 19 centesimi per azione.