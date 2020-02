Banco Bpm, Massimo Tononi entra nel cda

Banco Bpm ha annunciato la cooptazione di Massimo Tononi nel cda che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea dei soci, in seguito alle dimissioni dei consiglieri Marisa Golo e del Presidente Pier Francesco Saviotti.



Tononi ha un curriculum di elevato standing, avendo lavorato fino al 1993 presso l'ufficio londinese di Goldman Sachs, occupandosi prevalentemente di fusioni ed acquisizioni tra imprese, per poi tornarvi nel 1994, dopo un'esperienza all'IRI quale assistente del Presidente. Nel 2006 viene nominato Sottosegretario di Stato, con delega per il debito pubblico e le società partecipate dallo Stato. È stato anche Presidente di Borsa Italiana (2011-2015), Cassa di Compensazione e Garanzia (2013-2015) e di varie società quotate . È componente del Consiglio Direttivo di Assonime e del Comitato Italiano per la Corporate Governance.



Tononi è inserito nella lista quale candidato alla carica di presidente, presentata dal consiglio di amministrazione, che verrà sottoposta alla prossima assemblea dei soci in vista del rinnovo dei componenti degli organi sociali in scadenza.

