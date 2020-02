Banco BPM in utile nel 2019 e annuncia ritorno dividendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chiude chiude l'esercizio 2019 con undi euro, che si confronta con una perdita di 59 milioni dell'esercizio 2018. L'balza aL'anno ha visto scendere ildel 12,9% a 1.998 milioni, mentre lesono scese del 3,6% a 1.794,4 milioni di euro. In generale, ifanno segnare un -10% a 4.293 milioni di euro. Ladel Gruppo si è attestata ae si confronta con un dato negativo di -578,2 milioni nel 2018.Questi risultati sono stati raggiunto- sottolinea la banca - che si è riflessa in un calo del(era 6,5% a fine 2018) e nella forte riduzione del costo del credito (73 bp rispetto ai 184 bp del dicembre 2018).Banco BPM ha registrato un ulteriore rafforzamento patrimoniale, con unphased-inal 14,6% (era 12,1%) e del CET1 fully loaded al 12,8% (10% nel 2018).. Nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea la distribuzione di un, per complessivi 121,2 milioni di euro.