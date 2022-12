Banco BPM in rally dopo operazione Enasarco su capitale

Martedì 13 Dicembre 2022, 09:45







(Teleborsa) - Ottima partenza a Piazza Affari per Banco BPM, dopo che Fondazione Enasarco ha acquistato l'1,97% del capitale sociale attraverso una procedura di Reverse Accelerated Bookbuilding. Il corrispettivo è stato pari a 3,40 euro per ciascuna azione, in aumento rispetto alla chiusura di ieri a 3,16 euro per azione, e quindi il titolo è scattato in apertura di seduta.



Banco BPM, che si attesta a 3,287 euro (dopo aver anche toccato i 3,302 euro), con un aumento del 4,02%, risultando la migliore del FTSE MIB. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3,312 e successiva a quota 3,371. Supporto a 3,253.