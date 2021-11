Banco BPM, gli analisti rivedono il prezzo obiettivo

Lunedì 8 Novembre 2021, 19:00







(Teleborsa) - Gli analisti di Mediobanca, Exane, JP Morgan e Kepler Cheuvreux hanno rivisto il prezzo obiettivo su Banco Bpm, la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano.

L'ufficio studi di Mediobanca ha indicato come target price 3,40 euro dai 2,90 della precedente quotazione con giudizio "neutral", stessa valutazione per gli analisti di JP Morgan che stabiliscono come target 3,10 euro da 2,80 euro, mentre la banca d'affari Kepler Cheuvreux ha confermato la raccomandazione sul titolo con giudizio "hold" alzando il prezzo obiettivo a 3,10 euro da 2,90 euro. Exane consiglia "outperform" e porta l'obiettivo di prezzo a 4,40 euro dai 3,40 indicati in precedenza.



A Piazza Affari oggi, in forte ribasso Banco BPM, che chiude la seduta con un -2,21%.