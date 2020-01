Banco Bpm, Fratta Pasini: non mi ricandido alla presidenza

. Fratta ha

Fratta è entrato nel mondo delle banche nel 1995 come consigliere del Banco San Geminiano e San Prospero (l’anno dopo divenne vicepresidente) che tre anni dopo, fu acquisito dalla Popolare di Verona di cui è diventato numero uno, accompagnando il processo di aggregazione della Popolare di Novara e della Popolare di Lodi, confluiti prima nel Banco Popolare e quindi in Banco Bpm.

Carlo Fratta Pasini non sarà al vertice del Banco Bpm nel prossimo triennio. Quasi a sorpresa, mercoledì 8, a borsa chiusa, come anticipato da Il Messaggero.it, il presidente del terzo gruppo bancario italiano ha annunciato il proposito di non ricandidarsi in occasione del rinnovo del cda all’assemblea del 4 aprile. A breve l'head hunter Egon Zehnder consegnerà al gruppo di piazza Meda guidato da Giuseppe Castagna - l'uomo indiscutibilmente più forte della banca e sicuramente confermato per un nuovo mandato al timone - l’elenco dei papabili per il nuovo board che scenderà a 15 membri, di cui 12 faranno parte della lista presentata dal cda uscente, due espressione delle minoranze e uno dei dipendenti in servizio, quindi indicati dalle sigle sindacali di cui la Fabi ha la leadership. La lista dovrà essere depositata in marzo, un mese prima dell’elezione.Perchè Fratta Pasini, 64 anni, avvocato, titolare di un avviato studio professionale di diritto civile a Verona, figura di primo piano del mondo economico veneto, con solidi sostegni nel mondo cattolico, dal 1995 nei consigli di istituzioni finanziari, ha deciso di non continuare e di comunicarlo in anticipo?Il presidente del Banco ha